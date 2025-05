Warum ist das so? Reporterin Julia Cruschwitz und Reporter Tarek Khello suchen differenzierte Antworten und begegnen Menschen, die in unterschiedlichen Kontexten mit dem Thema häusliche Gewalt konfrontiert sind – unter anderem in Leipzig und Weimar. Zu sehen ist die neue „exactly“-Reportage vom MDR ab sofort in der ARD Mediathek.