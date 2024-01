Bildrechte: MDR

MDR | 19.01.2024 MDR-Bürgertalk „Fakt ist!“ zum Thema: „Senioren am Steuer – Ausbremsen oder mitnehmen?“

Hauptinhalt

Selbst Auto fahren: Für viele, gerade auf dem Lande, unabdingbar. Doch was, wenn Fahrerinnen und Fahrer älter werden, Augen und Ohren nachlassen? „Senioren am Steuer – Ausbremsen oder mitnehmen?“ ist das Thema beim „Fakt ist!“-Bürgertalk aus Magdeburg. Zu sehen ist die Sendung am Montag, 22.01.2024, ab 20.30 Uhr im Livestream auf mdr.de/tv und auf dem MDR-YouTube-Kanal sowie um 22.10 Uhr im MDR-Fernsehen und im Anschluss in der ARD Mediathek.