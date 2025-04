Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

MDR | 28.04.2025 MDR-Talk „Fakt ist!“ zum Thema: „Klamme Kommunen. Wenn Volksfeste und Buslinien gestrichen werden.“

Hauptinhalt

Von 99 Springbrunnen in Dresden sollen in diesem Jahr 91 trocken bleiben. Die Stadt müsse Geld sparen. Mit der gleichen Begründung hat Aue-Bad Schlema sein Stadtfest abgesagt. In Leisnig bleibt das Stiefelmuseum geschlossen. Bischofswerda ließ Rabatten und Blumenkübel unbepflanzt, bis sich private Spender erbarmten... „Klamme Kommunen. Wenn Volksfeste und Buslinien gestrichen werden.“: