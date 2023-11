Ein Vierteljahrhundert nach seiner erfolgreichen Expedition zum Südpol zieht es den MDR-Filmemacher Thomas Junker erneut in die Antarktis. In der neuen sechsteiligen Dokumentation „Thomas Junker unterwegs – Tief im Süden“ bricht der Abenteurer von Buenos Aires aus auf in die Antarktis. In der Tangometropole trifft er Pablo Banchera, einen der berühmtesten Tangosänger Argentiniens. Von Buenos Aires geht die Reise weiter durch die Pampa und Feuerland bis nach Ushuaia, der südlichsten Stadt des Landes. Hier geht Junker an Bord eines kleinen Eisbrechers, der ihn für drei Wochen in die Antarktis bringt.



Da der Eisbrecher anschließend in die Arktis am anderen Ende der Welt überführt werden muss, nutzt Junker die Chance, um einige sehr unzugängliche Inseln im Atlantik zu besuchen.