Für alle beteiligten Kirchgemeinden wäre die finanzielle Hilfe ein echter Segen, denn oft sind die Probleme in ihren alten Gebäuden nicht mehr ohne Unterstützung lösbar. Das Geld wird von der Stiftung KiBa (Stiftung zur Bewahrung kirchlicher Baudenkmäler in Deutschland) zur Verfügung gestellt.

Am Montag, 30. Oktober, treten die beiden Sächsischen Gemeinden Pohla und Lichtenberg, unweit von Pulsnitz, gegeneinander an.

Die jeweiligen Gewinner aus den drei Bundesländern treten dann zur Endrunde und zum großen Finale am 2. November an einem noch geheimen Ort in Mitteldeutschland an.