„Wir stärken gemeinsam die erfolgreiche Traditions-Marke ‚Riverboat‘ und schaffen zugleich wichtige Synergien für digitale Entwicklungen. Neben großen Strukturreformen sind in der ARD auch starke Kooperationen im Inhalte-Bereich sinnvoll und geboten“, erklärt MDR-Intendantin Karola Wille zum Talkshow-Schulterschluss mit dem rbb.

Mit der Zusammenarbeit in der redaktionellen Planung und der Gästeakquise schaffen beide Sender eine gemeinsame Talkshow mit großer bundesweiter Strahlkraft. „Wir entwickeln die unterschiedlichen Formen der Kooperation in der ARD kontinuierlich weiter. Hier zeigen rbb und MDR, dass sich auch in der Unterhaltung Kräfte über Sendergrenzen bündeln lassen, das kann ein vielversprechendes Beispiel für die Zukunft sein. Wir sind überzeugt, dass die wechselnden Blickwinkel und Gäste spannend für alle bisherigen und reizvoll für viele neue Fans des Formats sind“, betont rbb-Intendantin Patricia Schlesinger.