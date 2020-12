MDR | 15.12.2020 Stefanie Hertel singt, backt und bastelt mit ihren Gästen in „Die große Show der Weihnachtslieder“

Hauptinhalt

Auch in diesem Jahr wird „Die große Show der Weihnachtslieder" mit dem Weihnachtsklassiker „Sind die Lichter angezündet" eröffnet. Stefanie Hertel begrüßt am Vorabend des vierten Advents wieder viele musikalische Gäste und bringt ihr Publikum in Weihnachtsstimmung. Das MDR-Fernsehen sendet die zweistündige Show am 19. Dezember, 20.15 Uhr.