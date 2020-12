MDR | 21.12.2020 Besondere Weihnachtsausgabe: „Tierisch tierisch“ mit Kerstin Ott

Der gemeinnützige Tierschutzverein „Die Seelentröster – Tiere helfen Menschen e.V.“ bringt Tiere in Not mit Menschen zusammen, die in schwierige Lebenslagen geraten sind. „Tierisch tierisch“ trifft Kerstin Ott auf dem Gelände des Vereins im thüringischen Greuda (in der Nähe von Jena). In der Sendung am 23. Dezember, 19.50 Uhr, erzählt die Sängerin, welche Rolle Tiere in ihrem privaten Leben spielen und mit welchen Aktivitäten sie dem Verein konkret hilft.