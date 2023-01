MDR I 09.01.2023 25 Jahre „Hauptsache gesund“ im MDR: Jubiläumssendung und neuer Trend „mental health“

1.080 Sendungen, 1.500 medizinische Expertinnen und Experten, elf Medienpreise: Das MDR-Gesundheitsmagazin „Hauptsache gesund“ wird am 12. Januar 25 Jahre alt. In der Jubiläumsausgabe werden ab 21.00 Uhr im MDR-Fernsehen Patientinnen und Patienten vorgestellt, die durch Tipps aus der Sendung gesund geworden sind. Künftig will sich der MDR zudem verstärkt jungen Gesundheitsthemen, wie der psychischen Gesundheit (mental health) widmen und sich digital stärker aufstellen.