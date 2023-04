Arvid und Laura Bildrechte: werkblende

„Ihr markanter Klang, ihr unverkennbarer Duft. Simsons sind einfach Kult. Deswegen ist der Markt heute nahezu leergefegt. Man muss inzwischen ein kleines Vermögen für die DDR-Kult-Mopeds auf den Tisch legen“, sagt Arvid, der seit über zehn Jahren Simson fährt und selbst zwei dieser Schätzchen besitzt.



In den neuen Folgen geht die „Simson-Bande“ neue Projekte in ihrer Werkstatt in Gräfinau-Angstedt an: Werden sie es schaffen, aus einem rostigen Rest eines Simson-Gerippes, was sie im Wald gefunden haben, ein fahrbares Moped zu machen? Von Fachleuten werden sie zunächst belächelt. Klar ist, das Moped kommt nicht mehr in den normalen Straßenverkehr, aber eine Rennmaschine könnten sie daraus bauen. So ein aufwendiges Projekt haben die Freunde noch nie in Angriff genommen …