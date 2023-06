Am 25. November 2019 drangen zwei Männer durch ein miserabel gesichertes Fenster ins Historische Grüne Gewölbe in Dresden ein. Dann schlugen sie mit Äxten auf die Vitrinen im Juwelenzimmer ein und rissen 21 Schmuckstücke heraus. Kostbarkeiten, die einst August den Starken und seine Frau schmückten und deren Wert auf 116 Millionen Euro geschätzt wird. Draußen sicherten vier andere Ganoven die Aktion ab. Nach wenigen Minuten war der Blitz-Einbruch abgeschlossen, und die sechs Täter flüchteten nach Berlin.

Fenster durch das die Diebe geklettert sind Bildrechte: MDR/Adina Rieckmann

Der Prozess zu diesem spektakulären Einbruch ging am 16. Mai 2023 nach anderthalb Jahren Verhandlungsdauer zu Ende. Einer der Angeklagten wurde freigesprochen, fünf Männer zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt. Das Landgericht Dresden sah es als erwiesen an, dass die Mitglieder der Berliner Großfamilie Remmo die Schatzkammer Sachsens plünderten. Die verhängten, eher milden Strafen basierten auf Absprachen in einem so genannten „Deal“. So eine Prozessverständigung zwischen Angeklagten, Staatsanwaltschaft und Gericht gab es bisher noch nie mit dem Remmo-Clan – eine kleine Sensation und ein stark diskutierter Vorgang. Darf man mit Clanmitgliedern verhandeln? Ist es vertretbar, dass drei der Verurteilten nach dem Richterspruch vorerst auf freien Fuß sind?