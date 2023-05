Die jüngsten Nachrichten beunruhigen: Enerhodar, die Stadt der Kraftwerksarbeiter von Saporischschja, wird offenbar vor einer erwarteten ukrainischen Offensive evakuiert. Stadt und Kraftwerk am Dnjepr kontrolliert das russische Militär. Sind beide Seiten vorsichtig genug? Der Chef der internationalen Atomenergiebehörde IAEA, Rafael Grossi, warnt vor der Gefahr eines „ernsten atomaren Unfalls“. Saporischschja ist das größte Atomkraftwerk Europas. Hier stehen sechs der 15 ukrainischen Kraftwerksblöcke. Wohin die radioaktiven Wolken im Fall einer Katastrophe ziehen würden, wird von Deutschland aus ständig berechnet. Überraschendes Ergebnis: auch Teile Russlands wären direkt bedroht.

Autor Reinhart Brüning war exklusiv bei einer Übung dabei, die einen Raketenangriff auf ein AKW simulierte. Zudem erfuhr er im Exklusivinterview mit Petro Kotin, dem Geschäftsführer der Betreibergesellschaft aller ukrainischen Atomkraftwerke, in welchem Maß die eigentlich strengen Sicherheitsvorkehrungen der Atomkraft dem Krieg zum Opfer fallen.

Die Recherchen führten auch nach Tschernobyl. Dort kam es im April 1986 zum bis heute schwersten Nuklearunfall. Ein mit Blech verkleideter Sarkophag umhüllt den Unglücksreaktor zum Schutz. Zu Beginn des Krieges besetzten russische Soldaten Tschernobyl und setzten die dort arbeitende Belegschaft fest. Was für die Frauen und Männer als eine normale Nachtschicht begonnen hatte, entwickelte sich zur längsten Schicht in der Geschichte der Atomkraft. Die medizinische Leiterin, Ludmilla Mikhailenko, berichtet vom Arbeiten unter Todesangst und Druck, und wie sehr das Ringen um die Sicherheit der Anlage alle an ihre Grenzen brachte.