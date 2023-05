Der erste Teil der neuen fünfteiligen MDR-Dokusoap „Albtraum oder Traumhaus? Der steinige Weg zum Eigenheim“ ist ab 25. Mai in der ARD Mediathek abrufbar. Alle weiteren Teile erscheinen kurz vor der jeweiligen TV-Ausstrahlung in der ARD Mediathek online first. Das MDR-Fernsehen zeigt die Dokusoap am 1., 8., 15., 22. und 29. Juni, jeweils um 19.50 Uhr.