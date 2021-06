MDR | 17.06.2021 MDR überträgt Amtseinführung des ersten Militärrabbiners bei der Bundeswehr im Livestream

Erstmals seit über 100 Jahren wird es in Deutschland wieder eine jüdische Militärseelsorge geben. Sachsens Landesrabbiner Zsolt Balla wird am 21. Juni um 15.00 Uhr in der Leipziger Synagoge in das Amt als erster Militärbundesrabbiner der Bundeswehr eingeführt. Die Veranstaltung wird per Livestream unter www.mdr.de übertragen und ist anschließend in der ARD MEDIATHEK abrufbar. Einen aktuellen Bericht von der Einführung des ersten Militärrabbiners gibt es 19.00 Uhr im MDR SACHSENSPIEGEL.