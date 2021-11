Ihre erste Nachmittags-Sendung hat die ausgebildete Journalistin 2008 moderiert. Damals war sie das Gesicht von „MDR um 2", bevor sie 2014 zu „MDR um 4" wechselte. Am 17. Dezember 2021 wird sie das letzte Mal im „MDR um 4"-Studio stehen – ein Abschied, der ihr nicht leichtfällt: „Ich habe in der Redaktion viele wunderbare Jahre arbeiten dürfen, das war mir eine große Freude und Ehre. Für das Vertrauen des Teams in mich bin ich sehr dankbar. Aber jetzt ist es Zeit für Neues!"