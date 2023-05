Der Ausbildungstag beim MDR in Leipzig findet am 3. Juni von 10 bis 15 Uhr im Foyer des MDR-Produktionshochhauses in der Kantstraße statt. Für interessierte Schülerinnen und Schüler hat der MDR dafür verschiedene Mitmachstationen eingerichtet und informiert umfassend bei Führungen und in zahlreichen Workshops. Die jungen Besucherinnen und Besucher können u. a. erfahren, was das besondere an der Ausbildung im MDR ist, was ein Azubi verdient und wie Auslandspraktika in die Ausbildung beim MDR integriert werden können. Insgesamt plant der MDR zum Ausbildungstag 54 Workshops. Dort können die künftigen Auszubildenden auch den aktuellen MDR-Azubijahrgang und das Betreuerteam des MDR-BildungsCentrum kennenlernen.