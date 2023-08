Die TV-Reihe bietet in fünf Folgen spannende Einblicke in das kroatische Leben. Auf der vorgegebenen Reiseroute, fernab der üblichen Touristen-Hotspots, ist Bibiana auf die Hilfsbereitschaft der Einheimischen angewiesen, da sie keine öffentlichen Verkehrsmittel nutzen darf. Ziel des Experiments ist es, mit den Menschen vor Ort ins Gespräch zu kommen und in ihr Alltagsleben einzutauchen.

Abenteuerreise entlang der kroatischen Küste

In der ersten Folge startet Bibiana in der pulsierenden Metropole Zagreb. Von dort aus soll sie in insgesamt zehn Tagen in die 380 Kilometer entfernte Stadt Zadar reisen.

In Folge zwei versucht Bibiana auf dem Fischmarkt von Rijeka ein paar junge Fischer zu überzeugen, sie weiter in Richtung Süden zu bringen. Doch die Reise beginnt schon hier zu stocken.

Weiter geht es in Folge drei mit der Ankunft in der Stadt Novi Vindolski. Trotz Flaute hilft ihr hier ein kleines Segelboot bei den nächsten Kilometern. Im Fischerdorf Klenovica geht es dann mit Riesen-Scampis heiß her, bevor Bibiana weiter Richtung Süden fährt.

Folge vier startet mit einem Umweg über die Insel Paq, die für ihre Strohblumen bekannt ist. Um schneller voran zu kommen, hält Bibiana auf Parkplätzen nach Mitfahrgelegenheiten Ausschau.

Am neunten von insgesamt zehn Reisetagen kommt es dann in Folge fünf zu einer Begegnung mit der Einheimischen Sandra in deren Marmeladenmanufaktur. Die Frage, ob Bibiana ihr Reiseziel noch pünktlich erreichen wird, bleibt bis zuletzt offen.

Sendetermine im Überblick:

21.08.2023 – 19:50 Uhr:

„Lost in Zagreb“

22.08.2023 – 19:50 Uhr:

„Rijeka und das Tintenfisch-Debakel“

23.08.2023 – 19:50 Uhr:

„Allein unter Optimisten“

24.08.2023 – 19:50 Uhr:

„Reif für die Insel“