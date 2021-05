MDR | 20.05.2021 50 Jahre „Polizeiruf 110“ - MDR mit umfangreichem Begleitprogramm zum Jubiläum

Neben dem Jubiläumskrimi „An der Saale hellem Strande“, der am 30. Mai, 20.15 Uhr im Ersten gesendet wird, hat der MDR auch die am Krimiabend laufende Begleitdokumentation produziert. Zuvor sendet der MDR eine 90-minütige Fassung der Doku am 22. Mai. Darüber hinaus würdigt der MDR in vielen weiteren Hörfunk- und Fernsehformaten den Geburtstag und setzt einen Schwerpunkt in der ARD Mediathek.