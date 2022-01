Den Beginn der Bandgeschichte von „Woods of Birnam“ markiert Shakespeares „Hamlet“. Der gebürtige Magdeburger Christian Friedel, bekannt durch viele Film- und TV-Rollen u.a. als Polizeifotograf in der Serie „Babylon Berlin“, spielte in einer Inszenierung des Shakespeare-Klassikers am Staatsschauspiel Dresden den Hamlet. Dabei wurde er von vier Musikern begleitet, die zuvor als „Polarkreis 18“ Erfolge gefeiert hatten.

Seitdem ist „Woods Of Birnam“ eine der erfolgreichsten Bands Sachsens. Die Musiker produzierten vier Studioalben und nahmen beim deutschen Vorausscheid zum Eurovision Song Contest, kurz ESC, teil. Vor knapp zwei Jahren, zur Wiedereröffnung der Dresdner Gemäldegalerie „Alte Meister“, entwickelten sie das Projekt „How to Hear a Painting“. Und auch auf der Bühne blieben sie weiter aktiv, wie zuletzt bei „Searching for Macbeth“ am Dresdner Staatsschauspiel.

Das exklusive Clubkonzert von „Woods of Birnam“ für MDR KULTUR wurde am 19. Dezember 2021 im Thalia Theater Halle (Saale) aufgenommen und ist ab 13. Januar für 30 Tage in der ARD-Mediathek abrufbar. Die Session ist eine Reise durch eine Dekade „Woods of Birnam“ mit alten und neuen Songs zwischen elegantem Indie-Pop und epischen Pop-Hymnen. „Nicht jede Band hält zehn Jahre durch. Deswegen sind wir wahnsinnig glücklich, dass es uns schon seit zehn Jahren gibt, und wir vor allem in den letzten Jahren so fokussiert gearbeitet haben, dass die nächsten zehn Jahre gerne kommen können“, sagt Frontmann Christian Friedel zum Jubiläum.