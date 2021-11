MDR | 15.11.2021 MDR bietet „Corona-Sprechstunde“ mit Expertenteam

Die aktuelle Corona-Lage sorgt in weiten Teilen Mitteldeutschlands für Unsicherheit. Um hier zu helfen gibt das MDR-Gesundheitsmagazin „Hauptsache gesund“ seinem Publikum die Möglichkeit, Fragen an ein Expertenteam zu stellen – online, per Telefon und im Chat. Die Antworten gibt es in der TV-Sendung am 18. November, ab 21 Uhr. Nach der Ausstrahlung kann die Sendung in der ARD Mediathek abgerufen werden.