MDR | 27.06.2021 Mit Corona in die Zukunft? – Neue MDR-Doku gibt den Menschen der Region eine Stimme

Eine Leistungssportlerin aus Dresden, eine Kosmetikerin aus Chemnitz und ein Berufsmusiker aus Gotha: Seit dem März 2020 ist für alle die Welt eine andere. „Bleibt alles anders? Mit Corona in die Zukunft“ so heißt die neue MDR-Doku von und über Menschen aus Mitteldeutschland, deren Leben die Pandemie massiv verändert hat – ab sofort in der ARD-Mediathek und am 30. Juni, 20.15 Uhr im MDR-Fernsehen zu sehen.