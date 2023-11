„Die Dokumentation nimmt die Zuschauenden mit an Orte, an die sie selbst nie kommen würden. Wir begleiten Feldforschende im tiefsten Regenwald und blicken hinter die Kulissen von Hochsicherheitslaboren“, sagt MDR-Wissen-Redakteur Daniel Schlechter. So gehen Zuschauende auf eine Reise nach Sambia, Bangladesch und in die Zentralafrikanischen Republik.

Die Gegenmaßnahmen sind so vielfältig wie die Erreger selbst und die Dokumentation zeigt die vielversprechendsten Ansätze. So forscht Sebastian Ulbert am Fraunhofer-Institut für Zelltherapie und Immunologie in Leipzig universellen Wirkstoffen gegen Flavi-Viren, sodass Menschen in einem Zuge gegen das Dengue-Virus, das Gelbfiebervirus, das Zika-Virus und andere Erreger geschützt werden könnten, die sich auch in Europa immer weiter ausbreiten. In Washington und New York arbeiten Forschende derweil in Monitoring-Programmen, die sämtliche Viren auf der ganzen Welt erfassen und Künstliche Intelligenzen darauf trainieren, potenziell pandemische Ausbrüche schneller zu erkennen, als Menschen es je könnten.