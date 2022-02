Der Film von Gerhard Schick zeigt den Karriereweg zweier völlig unterschiedlicher Charaktere, der 2014 beginnt. Nach drei vergeblichen Anläufen bei Olympia will die 30-jährige Aljona Savchenko mit einem neuen Partner in vier Jahren endlich Gold erringen. Ein ziemlich kühner Plan, zumal der von ihr auserwählte Bruno Massot bis dato keinerlei internationale Erfolge aufweisen kann. Der junge Franzose zieht nach Deutschland. Er hat keine Ahnung, auf was für eine Perfektionistin er sich einlässt. Durch die ständigen Streitigkeiten über den richtigen Kurs droht das Vorhaben fast zu scheitern.

Februar 2018, Pyeongchang: Bruno patzt beim Kurzprogramm, das Paar liegt mit weitem Abstand an vierter Stelle. Jetzt bleibt ihnen nur noch, der Welt ihre einzigartige Kür zu zeigen, an der sie so lange gearbeitet haben. In einem Herzschlagfinale erringen sie mit der besten jemals gelaufenen Kür doch noch Gold und begeistern Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer weltweit.