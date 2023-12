Bildrechte: MDR Constantin Dokumentation_Ferdinand Kowalke

„Tripperburgen": MDR-Doku für die ARD enthüllt neue Fakten über Gewalt gegen Frauen in DDR-Kliniken

07. Dezember 2023, 13:22 Uhr

Zwischen 1961 und 1989 wurden tausende Frauen und Mädchen in der DDR ab dem 12. Lebensjahr in sogenannten geschlossenen Venerologischen Stationen der Krankenhäuser – im Volksmund „Tripperburgen“ genannt – eingesperrt und dort misshandelt. Das bislang weitestgehend unbekannte und düstere Kapitel der DDR-Geschichte erzählt die MDR-Doku „Trauma ‚Tripperburg‘ – Gewalt gegen Frauen in der DDR“ – zu sehen ab 11. Dezember in der ARD Mediathek und am 11. Dezember um 23.25 Uhr im Ersten.