Der Film „Tandem“ wird auf deutscher Seite von Razor Film (Roman Paul, Gerhard Meixner, Christiane Sommer) produziert und ist gefördert von der Mitteldeutschen Medienförderung und Eurimages. Regie für den Film, der im französischen Straßburg und in Leipzig gedreht wird, führt die Französin Claire Burger („“C’est ca l‘amour“, „Party Girl“, Filmfestival Cannes 2014). Von ihr stammt auch das Drehbuch. Die Kamera führt Julien Poupard. Den Filmverleih organisiert „Port au Prince Pictures“. Zum hochrangigen Schauspielensemble gehören neben den beiden Nachwuchsdarstellerinnen Josefa Heinsius als „Lena“ und Lilith Grasmug alias „Fanny“ auch Nina Hoss, Chiara Mastroianni, Robert Gwisdek, Yuri Völsch, Christa Rockstroh und Hermann Beyer. Die Redaktion haben Meike Götz (MDR) und Barbara Häbe (ARTE). Gedreht wird noch bis zum 30. März in Deutschland.

Zum Inhalt:

Fanny (16) lebt in Straßburg, sie wirkt zurückhaltend und verbringt viel Zeit mit sich allein. In der Hoffnung, dass sie endlich Freunde findet, schicken ihre Eltern sie nach Leipzig zu einer Gastfamilie. Zum ersten Mal verlässt Fanny ihr Zuhause, mit einem mulmigen Gefühl im Bauch, aber voller Hoffnung auf einen Neuanfang. Lena (16) lebt in Leipzig, sie ist beliebt und hat in der Schule jede Menge Freunde. Sie engagiert sich für Politik und hat