MDR zeigt im „Elefant, Tiger & Co. – Spezial“ den Umbau des neuen Aquariums im Leipziger Zoo

Leipzig hat ein neues Highlight: Das 1910 errichtete Aquarium des Leipziger Zoos ist nach einer umfassenden dreijährigen Modernisierung wieder geöffnet und lädt zum Eintauchen in die Vielfalt der Unterwasserwelt. Fast 3.000 Tiere mussten für den Umbau umquartiert und zum Teil wieder eingewöhnt werden – eine logistische Meisterleistung. Das 90-minütige Spezial „Das neue Aquarium“ ist ab 9. April in der ARD-Mediathek abrufbar und wird am 15. April, 20.15 Uhr im MDR-Fernsehen gesendet.