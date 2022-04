Bis zum Amoklauf an einem Erfurter Gymnasium am 26. April 2002 kannte man in Deutschland solche Gewalttaten an Schulen nur aus den USA. Durch die Tat sind in Erfurt und Umgebung rund 10.000 Menschen traumatisiert worden, viele davon sehr schwer, teilweise mit Suizidgefährdung. In der neuen fünfteiligen Serie „AMOK – Erfurt und die Folgen“ sprechen Beteiligte erstmals vor der Kamera über ihr Schicksal und wie das Ereignis ihre Biografie verändert hat. Die Doku-Serie für „ARD Crime Time“ in der ARD Mediathek fragt u.a.: Wurde seit den damaligen Ereignissen genug getan, damit sich Amokläufe an Schulen nicht wiederholen? Wo wurden Fehler gemacht, wo gab es Gesetzeslücken? Was hat sich seitdem verändert an den Schulen, im sozialen Umgang und im täglichen Miteinander? Wird genug investiert in Gewaltprävention? Was hat sich getan im Waffenrecht, in der Traumatherapie oder in der Krisenintervention?