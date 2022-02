Ein anderer junger Mann fühlt sich von der Politik durch eine mögliche bevorstehende Impfpflicht unter Druck gesetzt und fasst daher den Entschluss, sich selbst anzustecken, um einen Nachweis für Genesene zu erhalten. Auch finden sich in einigen Chats Nachrichten von Menschen, die im Gesundheitswesen tätig sind und denen ab 15. März tatsächlich eine Impflicht droht. Sie suchen teilweise verzweifelt nach Menschen, bei denen sie sich anstecken können.

Auf der Covid-Station an der Universität Dresden wurden in den vergangenen zwei Jahren mehr als 2000 Menschen behandelt, die an Covid-19 erkrankt waren. Stationsleiter Professor Martin Kolditz ist heute froh, dass er aufgrund der derzeit verbreiteten Omikron-Virus-Variante weniger schwere Verläufe behandeln muss. Dennoch warnt er klar vor einer absichtlichen Ansteckung: Ein wichtiger Grund für ihn sind die Langzeitfolgen, von denen auch junge Menschen und Personen mit milden Krankheitsverläufen betroffen seien.