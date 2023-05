MDR | 19.05.2023 MDR-Reihe „exactly“ zum Thema: „Keine Trauer, kein Abschied? Bestattungen ohne Angehörige“

Anonym, günstig und schlicht: So laufen Bestattungen von Menschen, die einsam verstorben sind, häufig ab. Wie würdevoll ist der Abschied, wenn keine Angehörigen da sind? Diesen Fragen geht MDR-Reporterin Marie Landes in der neuen Folge von „exactly“ nach und hat in Halle (Saale) ein Projekt begleitet, das auch einsam Verstorbenen einen würdevollen Abschied ermöglichen soll. Der Film erscheint am 22. Mai um 8 Uhr in der ARD Mediathek sowie ab 17 Uhr auf dem YouTube-Kanal „MDR Investigativ“.