MDR | 18.03.2022 Domino’s Pizza-Imperium: MDR-„exactly“ hinterfragt Missstände

Domino‘s ist der größte Pizzalieferdienst der Welt und auch in Deutschland auf Platz eins. Jüngst löste Domino’s mit seiner veganen Salamipizza einen kleinen Hype aus. „Sell more Pizza – have more fun” ist der Firmen-Slogan. Fun für wen? Die MDR-Reihe „exactly“ hat nachgefragt: Antworten gibt eine neue Folge des Reportageformats – zu sehen ab 21. März, 10.00 Uhr, in der ARD Mediathek sowie ab 17.00 Uhr auf dem YouTube-Kanal „MDR Investigativ“.