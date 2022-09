„Jede Nacht Fluglärm!“ – MDR-„exactly“ fragt, ob Frachtflughafen direkt neben Anwohnern existieren muss

Die Anwohner müssen mit dem Lärm leben. Nun soll der Frachtverkehr noch ausgebaut werden. Wird es dann noch lauter? MDR-„exactly“ fragt nach – am Montag, 12. September, ab 10.00 Uhr in der ARD Mediathek und ab 17.00 Uhr auf dem YouTube-Kanal „MDR Investigativ“.

Die Bedingungen für das Drehkreuz sind perfekt: zwei Autobahnen direkt am Flughafen und eine Zuganbindung. Vor allem die Erlaubnis, nachts zu fliegen, ist essentiell für das Expressgeschäft von DHL. Nur über die Nacht können Waren an einem Tag bestellt und am nächsten geliefert werden. Mit Expresslieferungen bei Versandfirmen wird für den Anstieg solcher Aufträge gesorgt.