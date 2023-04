Um in der Berufsschule aufnahmefähiger zu sein, greift Nico aus Wernigerode seit Jahren zu Energydrinks. Bis zu fünf Dosen trinkt er pro Tag. Damit konsumiert er insgesamt 750 mg Koffein. Zum Vergleich: Der von der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit empfohlene Tageshöchstwert beträgt 400 mg. Ein Überkonsum, der gesundheitliche Folgen haben kann. Annabell aus Leipzig konsumiert Energydrinks während der Arbeit. Sie ist in einem Modegeschäft in Leipzig tätig und trinkt täglich zwei bis drei Dosen. So könne sie ihr tägliches Pensum schaffen und fühle sich wacher, erklärt Annabell, die auch von einem gewissen Abhängigkeitsgefühl und von zittrigen Händen berichtet.