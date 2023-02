Zu sehen ist der Film ab Montag, 27. Februar, 8.00 Uhr in der ARD Mediathek sowie ab 17.00 Uhr auf dem YouTube-Kanal „MDR Investigativ“.

Robin aus Saalfeld hatte noch nie eine Liebesbeziehung. Jana aus Dresden leidet an Multipler Sklerose und ist seit über 26 Jahren Single. Monika hat eine Single-WG gegründet und gibt Workshops, um andere Singles zum gemeinschaftlichen Wohnen zu motivieren. Drei Menschen mit jeweils sehr unterschiedlichen Geschichten, vereint durch eine Tatsache: Eine Partnerschaft ist keine Priorität in ihrem Leben.

Die „exactly“-Reporterin Carmen Salas zeigt, dass Singles mit Vorurteilen zu kämpfen haben. Robin bekommt in seiner Familie regelmäßig die Frage gestellt: „Willst du denn für immer alleine bleiben?“ Monika erlebt, dass viele Singles von ihren Mitmenschen skeptisch betrachtet werden: „Das Single-Sein hat in Deutschland schon was mit: ‚Ach, du hast es nicht geschafft’ zu tun. Partnerschaft kann doch jeder”, erzählt sie. Dabei können auch Singles glücklich sein, hat Psychologin Tita Gonzalez Avilés von der Friedrich-Schiller-Universität Jena herausgefunden.