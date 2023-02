Diesen Fragen geht Reporter Florian Lohoff in der MDR-Reihe „exactly“ nach. Der Film ist ab Montag, 13. Februar, 8.00 Uhr in der ARD Mediathek sowie ab 17.00 Uhr auf dem YouTube-Kanal „MDR Investigativ“ zu sehen.

„Natürlich verhüten wäre mir als Arzt auch lieber, aber ich weiß, dass das nicht so sicher ist wie die hormonelle Verhütung“, sagt Dörte Meisel, Gynäkologin aus Wettin. Dass immer mehr Frauen hormonelle Verhütung ablehnen, bereitet der stellvertretenden Landesvorsitzenden des Berufsverbands der Frauenärzte in Sachsen-Anhalt große Sorgen. Sie macht dafür unter anderem das Internet und die sozialen Medien verantwortlich.

Professorin Mandy Mangler, Chefärztin der Gynäkologie in Berlin, sieht genau hierin eine Chance. Sie selbst hostet ehrenamtlich den Podcast „Gyncast“. Auf die Frage, warum sich bei Verhütung so wenig in Sachen Gleichberechtigung tut, entgegnet sie: „Die Pharmaindustrie ist quasi nicht interessiert an diesem Thema.“