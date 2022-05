Zu sehen ist die neue Folge der Reportagereihe ab Montag, 16. Mai, um 8.00 Uhr in der ARD Mediathek sowie ab 17.00 Uhr auf dem YouTube-Kanal „MDR Investigativ“.

„Sobald du nicht aktiv bist, sinkt deine Reichweite und das Interesse der Leute”, sagt Sara Kulka, erfolgreiche Influencerin aus Sachsen. Sie ist vor zehn Jahren als Teilnehmerin der TV-Sendung „Germanys next Topmodel” deutschlandweit bekannt geworden. In den sozialen Netzwerken hat sie über 250.000 Follower. Ihre Themen: das Leben als Mutter zweier Kinder, Beauty und Lifestyle. Sie macht ihr Leben transparent. Doch um welchen Preis? „Ich hatte auch mal einen Stalker – ganz krass, der auch rausgefunden hat, wo wir wohnen, was eigentlich sehr schwierig ist”, erzählt Kulka.