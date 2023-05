MDR I 05.05.2023 MDR-Reihe „exactly“ zum Thema „Tunen, Röhren, Rasen - PS-Wahnsinn auf unseren Straßen“

Die Zahl der illegalen Autorennen in Sachsen und Sachsen-Anhalt steigt Jahr für Jahr. Warum? Für die MDR-Reportagereihe „exactly“ hat Reporterin Madelaine Meier monatelang in der Szene recherchiert. Wer sind die Raser? Wie will die Politik sie aufhalten? Und wie alltagstauglich ist das Verkehrsrecht? Diesen Fragen geht der Film nach, der ab 8. Mai um 8 Uhr in der ARD Mediathek sowie ab 17 Uhr auf dem YouTube-Kanal „MDR Investigativ“ zu sehen ist.