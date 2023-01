Die „exactly“-Reporterin Katharina Vorndran hat in der neuen Folge der Reportagereihe eine Alleinerziehende getroffen, der es mit zwei Jobs schwerfällt, ihre kleine Familie finanziell über Wasser zu halten. Sie erlebt auch, wie eine Familie, in der schon länger keiner mehr einer regelmäßigen Arbeit nachgeht, ihr Leben mit dem Bürgergeld sieht. Wen hat es besser getroffen – die, die hart arbeiten oder die, die „chillen“ und ist das Leben von „Stütze“ wirklich so entspannt? Die „exactly“-Reporterin Katharina Vorndran rechnet mit.