MDR | 10.12.2021 „Betteln, Saufen, Sterben – Nie wieder Alkohol?“: MDR-Reportage gewährt Einblick in die Obdachlosenszene am Leipziger Hauptbahnhof

Hauptinhalt

Seit fünf Jahren dokumentiert MDR-Autor Thomas Kasper das Leben der Obdachlosen am Leipziger Hauptbahnhof. Die nunmehr 4. Folge sollte ein Happy End werden. Doch schaffen es Sigi, Heiko und Co ohne Alkohol und Drogen zu leben? Antworten gibt die Reportage „Betteln, Saufen, Sterben – Nie wieder Alkohol?“ aus der Reihe „Exakt – Die Story“ – zu sehen ab sofort in der ARD Mediathek und am Mittwoch, 15. Dezember“, um 20.45 Uhr im MDR-Fernsehen.