Zu sehen ist der MDR-Talk ab 20.30 Uhr im Livestream auf mdr.de/tv und auf dem MDR-YouTube-Kanal sowie um 22.10 Uhr im MDR-Fernsehen und im Anschluss in der ARD Mediathek.

Alkohol ist ein krasses Gift – aber gesellschaftsfähig. Feierabendbier, Willkommenssekt oder der kleine Verdauungsschnaps: 2021 tranken mehr als zwei Drittel der Erwachsenen und rund ein Drittel der Jugendlichen in den letzten 30 Tagen Alkohol – das besagt der neue Alkoholatlas. Wer älter als 15 ist, konsumiert statistisch gesehen jährlich 10,6 Liter an reinem Alkohol. Damit liegt Deutschland knapp über dem durchschnittlichen EU-Alkoholkonsum von rund 10 Litern.

Über 40.000 Menschen sterben in Deutschland Berechnungen zufolge jedes Jahr vorzeitig an den Folgen ihres Alkoholkonsums. Zuviel Schnaps, Bier oder Wein gelten als Mit-Auslöser vieler Krankheiten, beispielsweise von Krebs oder Diabetes, von Schädigungen des Nervensystems oder im Herz-Kreislauf-Bereich. Die direkten und indirekten Kosten gehen in die Milliarden.