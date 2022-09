"Über allen Gipfeln ist Ruh" - das war mal. Im Sommer 2022 brannten Wald und Waldböden hektarweise in Sachsen und anderen Teilen Mitteldeutschland. Hunderte Menschen waren mit Löschwagen, Schläuchen, Hacken und Hubschraubern im Einsatz. Besonders schwierig gestalteten sich die Löscharbeiten in der Sächsischen Schweiz. Im beliebtesten Nationalpark des Ostens wurde das zum Verhängnis, was ihn so ausmacht: Der Wald ist relativ naturbelassen - Totholz bietet seltenen Insekten Lebensraum - aber es kann auch als Brandbeschleuniger wirken und den Einsatzkräften den Weg versperren. Zufahrten und Schneisen gibt es aus Feuerwehrsicht ohnehin zu wenige. Ist das Konzept des naturnahen Nationalparks in Zeiten von Klimawandel und zunehmender Waldbränden noch haltbar? Gefährden wir damit auch nahe gelegene Siedlungen und letztendlich auch Menschenleben?