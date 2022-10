Van Goghs berühmte „Sonnenblumen“ - übergossen mit Tomatensuppe. Dieser Coup von Klimaaktivistinnen in der Londoner Nationalgalerie war der bislang jüngste Akt einer ganzen Reihe von Protestaktionen in weltbekannten Museen und Kunstsammlungen. Zuvor hatte es schon ein Rubens-Gemälde in München getroffen, die „Mona Lisa“ im Pariser Louvre und auch die „Sixtinische Madonna“ in den Dresdner Kunstsammlungen. Meist klebten sich die Aktivisten medienwirksam an den Bilderrahmen fest, wie zuvor schon auf Straßen und an Kreuzungen. Für eine Sache, die keinen Aufschub zulasse: Die Rettung des Klimas.