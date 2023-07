MDR I 30.06.2023 MDR-Talk „Fakt ist!“ zum Thema: „Nicht mit den Linken, nicht mit den Rechten – Die CDU in der Zwickmühle“

Ist der Abgrenzungsbeschluss der CDU nach rechts und links noch zeitgemäß? Unter welchen Voraussetzungen und in welche Richtung könnte er gelockert werden? Wo ist der praktische Unterschied zwischen Koalition und Kooperation? Bürgerinnen und Bürger diskutieren mit Fachleuten aus Politik und Wissenschaft – bei „Fakt ist!“ aus Erfurt am Montag, 3. Juli, ab 20.30 Uhr im Livestream auf mdr.de/fakt-ist, um 22.10 Uhr im MDR-Fernsehen sowie im Anschluss in der ARD Mediathek.