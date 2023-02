Publikum und Fachleute diskutieren, ob und wie die Interessen aller Agierenden unter einen Hut gebracht werden können – bei „Fakt ist!“ aus Erfurt, am Montag, 6. Februar, 20.30 Uhr im Live-Stream auf mdr.de/fakt-ist , um 22.10 Uhr im MDR-Fernsehen und im Anschluss in der ARD-Mediathek .

Für Peggy Greiser, Landrätin in Schmalkalden-Meiningen, steht fest: „Ohne den Olympiastützpunkt in Oberhof hätten wir keine so positive touristische Entwicklung in der Region.“ Doch kritische Stimmen fragen, ob die Steuermillionen in die Sportstätten gut angelegt sind und ob wirklich mehr Touristinnen und Touristen in die gesamte Region ziehen? Dazu fehle bisher eine kluge Vermarktungsstrategie, moniert der Oberhofer Geschäftsmann Andreas Luck. „Global gesehen, kennt keine Sau Oberhof“, lautet sein frustriertes Fazit.