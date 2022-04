MDR I 01.04.2022 MDR-Talk „Fakt ist!“ zum Thema: „Milliarden für die Bundeswehr – Landesverteidigung oder Wettrüsten?“

Hauptinhalt

Der russische Angriffskrieg in der Ukraine konfrontiert Europa mit einer neuen Realität. Auch Deutschland will jetzt mehr Geld für seine Verteidigung ausgeben. Ist das vernünftig und sinnvoll? Darüber diskutiert die Runde bei „Fakt ist!“ aus Magdeburg am Montag, 04. April 2022. Zu sehen ist der MDR-Talk ab 20.30 Uhr im Livestream auf mdr.de/tv und auf dem MDR-YouTube-Kanal sowie ab 22.10 Uhr im MDR-Fernsehen und im Anschluss in der ARD Mediathek.