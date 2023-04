Täglich zur Arbeit fahren oder quer durch Deutschland und das, sooft man will – das verspricht das Deutschland-Ticket. Für 49 Euro im Monat soll es den Nahverkehr attraktiver machen und Menschen zum Umsteigen auf öffentliche Verkehrsmittel bewegen. Gerade einmal ein Viertel aller Deutschen nutzt den öffentlichen Nahverkehr bisher. Die Gründe: Hohe Kosten, nicht selten auch Bequemlichkeit. Doch oft fehlt es an geeigneten Angeboten, vor allem auf dem Lande.

Vorbestellen via Internet: Für ältere Menschen nicht immer möglich. Bildrechte: IMAGO / Michael Gstettenbauer

So startet das Deutschland-Ticket mit großen Erwartungen einerseits – und Kritik andererseits. Dort, wo keine Busse und Bahnen fahren, können Menschen das Ticket nicht nutzen. Auch die digitale Vermarktung steht in der Kritik. Rund sieben Millionen ältere Menschen in Deutschland nutzen kein Internet – und könnten das Angebot somit gar nicht nutzen. Anderen wiederum sind die 49 Euro pro Monat zu teuer. In Vorbereitung dieser Sendung haben MDR-Datenjournalisten die Situation des Nahverkehrs in Mitteldeutschland untersucht. Bei „Fakt ist!“ werden die Ergebnisse vorgestellt.