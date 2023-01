Zu sehen ist der MDR-Talk ab 20.30 Uhr im Livestream auf mdr.de/tv und auf dem MDR-YouTube-Kanal sowie um 22.10 Uhr im MDR-Fernsehen und im Anschluss in der ARD Mediathek .

Aktuelle Zahlen zeigen zwar einen allgemeinen Rückgang der Kriminalität – so wurden laut BKA 2021 so wenige Straftaten wie zuletzt im Jahr 2000 registriert. Doch in der Stadt Halle häufen sich beispielsweise Überfälle von Jugendlichen auf Gleichaltrige: Laut Polizeiinspektion Halle gibt es seit Oktober 2021 mehrere Hundert Ermittlungsverfahren, die mit Jugendkriminalität zu tun haben – vorwiegend zu Raub- und Körperverletzungsdelikten.