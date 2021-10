Seit anderthalb Jahren ist Deutschland im Corona-Modus. Wir halten Abstand, tragen Masken, zwei Drittel der Bevölkerung hat sich impfen lassen. Und doch steigen auch diesen Herbst wieder die Infektionszahlen. In den Krankenhäusern mehren sich die akuten Corona-Fälle. Schon jetzt sind in Sachsen mehr Betten belegt als zum gleichen Zeitpunkt vor einem Jahr.

Waren also alle Anstrengungen umsonst? Wieso häufen sich Impfdurchbrüche, also die Infektionen bei vollständig Geimpften? Und was sollte ich zu Booster-Impfungen und den neuen Tot-Impfstoffen wissen?