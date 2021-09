Klima, Bildung, Wirtschaft und der Zustand unserer Gesellschaft: Was sind die drängendsten Aufgaben für die neue Bundesregierung? Welche Forderungen haben die Wählerinnen und Wähler? In der „Fakt ist! – Wahlarena“ diskutieren interessierte Bürger und Bürgerinnen aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen mit sechs mitteldeutschen Spitzenkandidatinnen und -kandidaten der im Bundestag vertretenen Parteien. Die Bürgerinnen und Bürger im Publikum haben über das Meinungsbarometer MDRfragt, ihr Interesse zur Teilnahme an der Wahlarena bekundet.