„Fakt ist!“ vom MDR mit Diskussion zur Krankenhausversorgung

Wie die Thüringer Krankenhäuser in Zukunft aufgestellt sein müssen, darüber macht sich auch die Thüringer Barmer-Chefin Birgit Dziuk Gedanken. Sie prognostiziert, dass Patientinnen und Patienten mit komplizierten Eingriffen in Zukunft wohl auch mal in entfernteren Spezialkliniken versorgt werden müssen: „Die Zeiten, in denen alle Kliniken alles machen, sind vorbei!“ Sie plädiert für eine klare Arbeitsteilung unter den einzelnen Kliniken.