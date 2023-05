MDR | 19.05.2023 MDR-Talk „Fakt ist!“ zum Thema „Künstliche Intelligenz - Fluch oder Segen?“

Die Technologie der künstlichen Intelligenz drängt mit Macht in unseren Alltag. Viele Menschen betrachten das mit großer Skepsis. Über Chancen und Risiken von KI diskutiert die Runde bei „Fakt ist!“ aus Magdeburg am 22. Mai 2023. Zu sehen ist der MDR-Talk ab 20.30 Uhr im Livestream auf mdr.de/tv und auf dem MDR-YouTube-Kanal sowie um 22.10 Uhr im MDR-Fernsehen und im Anschluss in der ARD Mediathek.